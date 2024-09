Líbano diz que mais de 31 mil pessoas fugiram para a Síria nos últimos dois dias

No entanto, estes duelos de artilharia se intensificaram após as detonações mortais de dispositivos de telecomunicação do Hezbollah, atribuídas a Israel, em 17 e 18 de setembro, e de um bombardeio israelense em 20 de setembro em um subúrbio ao sul de Beirute, que decapitou a unidade de elite Radwan do grupo libanês pró-iraniano.