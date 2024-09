O Ministério da Saúde libanês anunciou que 33 pessoas morreram e 195 ficaram feridas nos intensos bombardeios israelenses contra o Líbano neste sábado (28).

"A agressão israelense contra as regiões libanesas causou 33 mortes hoje e feriu 195 pessoas", indicou a pasta em um comunicado, no sexto dia de uma campanha de ataques israelenses em bastiões do grupo islamista Hezbollah.

