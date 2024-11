Supertufão leva ondas de 14 m para Filipinas; é a 6ª tempestade em um mês

O governo pediu para a população seguir as advertências oficiais e procurar abrigo. "Se for necessária uma evacuação preventiva, vamos fazê-lo e não esperar a hora do perigo para evacuar ou procurar ajuda.(...) Colocaríamos em risco não só as nossas vidas, mas também as dos nossos socorristas, disse Marlo Iringan, subsecretário do Interior.

Toque de recolher e evacuações forçadas

Na província insular de Catanduanes, na região de Bicol, assolada pelo tufão, os centros de acolhimento estão lotados e a agência meteorológica alerta para graves inundações e deslizamentos de terra.

Mais de 400 pessoas lotaram o prédio do governo provincial na capital Virac, e os recém-chegados foram enviados para um ginásio, disse à AFP o oficial de prevenção de desastres. Ele anunciou que tinha destacado soldados para forçar cerca de 100 famílias em duas aldeias costeiras perto de Virac rumo ao interior do território, por temer que a tempestade submergisse as suas casas.

"Independentemente do ponto exato de chegada, podem ocorrer fortes chuvas, ventos fortes e tempestades em locais fora da área de chegada prevista", disse a agência meteorológica nacional. O prefeito da cidade de Naga, na província de Camarines Sur, impôs toque de recolher a partir do meio-dia deste sábado, para obrigar os moradores a ficarem em casa.

Tufões mais intensos e mais devastadores

Na província de Samar do Norte, o responsável pelo enfrentamento de catástrofes afirma que os danos provocados pelos tufões aumentam a pobreza na região. "Cada vez que temos um tufão como este, isso nos leva de volta à era medieval", disse.