Ficar em casa para cuidar dos filhos ou trabalhar: o dilema de muitas famílias nos EUA

Para Maggie Ficco, uma mãe trabalhadora no estado da Pensilvânia, a falta de vagas em jardins de infância e seus preços elevados são mais do que uma questão da campanha eleitoral nos Estados Unidos: são uma fonte de constante estresse e problemas financeiros.

"O preço do jardim de infância é praticamente igual ao pagamento da hipoteca de nossa casa", entre US$ 1.100 e US$ 1.200 (R$ 6.220 na cotação atual) por mês, explica esta educadora de 31 anos, em uma das pequenas casas de um bairro residencial perto da Filadélfia (nordeste).

"Ganhamos 'demais' para receber ajuda, mas se um de nós parar de trabalhar não conseguiremos pagar nossas contas. Eu sabia que seria um desafio, mas, honestamente, não imaginei que seria tão difícil", diz ela com seu bebê nos braços.