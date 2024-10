Evo Morales chama de 'mentira' o caso de estupro pelo qual está sendo investigado na Bolívia

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales qualificou, nesta sexta-feira (4), como "mentira" a denúncia de estupro pela qual está sendo investigado criminalmente no seu país e garantiu que a Justiça já encerrou o caso ao não "encontrar nada" contra ele.

O líder indígena rejeitou as declarações do ministro da Justiça, César Siles, segundo as quais Morales enfrenta um processo pelo estupro de uma menor com quem teria tido uma filha quando era presidente em 2015.

"Não consigo compreender que tipo de ministro da Justiça temos, sabendo que este caso está encerrado, porque não houve nada, é mentira", disse Morales em coletiva de imprensa em Cochabamba (centro).