Monaco vence Rennes (2-1) e assume liderança provisória do Francês

O Monaco venceu em sua visita ao Rennes por 2 a 1, neste sábado (5), e assumiu a liderança isolada na 7ª rodada da Ligue 1, à espera do que o Paris Saint-Germain fará no domingo, em Nice.

Com 19 pontos, os monegascos vão para a pausa internacional no pior dos casos empatados com os parisienses, que têm 16 pontos antes de visitar o Nice. Já o Olympique de Marselha (3º, 14 pontos), depois de um empate e uma derrota nos últimos dois jogos do campeonato, está agora 5 pontos atrás do Monaco.

Ainda invictos em todas as competições, os jogadores comandados por Adi Hütter ficaram em vantagem em duas ocasiões, com gols do zagueiro alemão Thilo Kehrer (6') e do americano Folarin Balogun (22'), depois dos bretões terem empatado com um gol de Ludovic Blas (11').