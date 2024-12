Deputada democrata diz que republicanos dos EUA estão protegendo investimentos de Musk na China

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A principal deputada democrata no Comitê de Dotações da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos disse nesta sexta-feira que republicanos do Congresso estão protegendo projetos de Elon Musk na China, ignorando dispositivos que restringiam os investimentos norte-americanos no país.

A deputada Rosa DeLauro afirmou em carta que Musk, CEO da montadora de carros elétricos Tesla, pode ter mudado o processo de financiamento do governo para remover um dispositivo que regulava os investimentos dos EUA em solo chinês, dados seus "amplos investimentos em setores-chave na China e seus laços pessoais com a liderança do Partido Comunista Chinês, questionando o verdadeiro motivo da oposição de Musk ao acordo original de financiamento".