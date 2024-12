Entidades pedem que Lula vete benefício bilionário para refinaria de Manaus

Seis entidades do setor de combustíveis estão pedindo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para vetar a isenção fiscal bilionária concedida pelo Congresso a uma refinaria instalada em Manaus.

A carta foi enviada ao Planalto, com cópia para os ministros da Casa Civil, Rui Costa, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da Fazenda, Fernando Haddad, do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, do Planejamento, Simone Tebet, e para o advogado-geral da União, Jorge Messias.

O incentivo, que chega a R$ 3,5 bilhões por ano, foi inserido na regulamentação da reforma tributária pelos senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Eduardo Braga (MDB-AM).