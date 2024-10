COP16, o encontro global na Colômbia para cumprir compromissos sobre biodiversidade

O país busca aproveitar a 16ª conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB) para liderar os esforços globais de proteção da biodiversidade.

Em Cali, a ideia é "estarmos de acordo com as regras do jogo para superar esta crise, caso contrário continuaremos fazendo promessas sem os meios adequados para cumpri-las", disse a ministra do Meio Ambiente, Susana Muhamad, em Nova York no final de setembro.

Outro ator importante será o Brasil, vizinho do outro lado do Amazonas e que preside o G20 antes de sediar a COP30 sobre o clima em 2025.

A expectativa é que doze chefes de Estado participem, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua contraparte mexicana, Claudia Sheinbaum.

A União Europeia, apesar do seu ambicioso Pacto Verde, chega este ano abalada por reveses relacionados com a crise agrícola.

Uma das principais dissidências das Farc declarou trégua durante a cúpula após inúmeros ataques, massacres e tiroteios.