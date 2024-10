Famílias israelenses enlutadas homenageiam vítimas do 7/10 em Tel Aviv

"Todo o país espera a próxima etapa, a de nossa reabilitação", afirmou Nitza Corngold, cujo filho Tal Shoham foi sequestrado no ataque.

"Sabemos em nossas mentes, em nossos corações, em cada célula de nossos corpos: não haverá reabilitação sem o retorno dos reféns. De todos eles!"

O encontro no Parque Hayarkon de Tel Aviv foi uma alternativa à cerimônia oficial do governo. As famílias optaram por evitar a polarização da política israelense para marcar o sombrio aniversário.

O tema do evento foi a união, com familiares das comunidades judaica, árabe e drusa que falaram sobre as vítimas junto de civis e militares.

Entre os homenageados estava a família Kapshetar, formada pelos pais Dina e Evgeny, e seus filhos Ethan e Aline.

A família estava acampando no sul de Israel em 7 de outubro e retornava para casa quando todos foram mortos por combatentes do Hamas em seu ataque a áreas próximas da fronteira com a Faixa de Gaza.