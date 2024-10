Manifestantes bloqueiam vias em Honduras para protestar contra proibição de portar armas

O decreto que ordena o "desarmamento geral" em Colón foi emitido em julho de 2012 para conter uma onda de violência na área, e sua revogação foi uma promessa de campanha da presidente Xiomara Castro em 2021, segundo os líderes do protesto.

A norma em questão proíbe qualquer civil de andar armado em Colón, embora em todo o país as autoridades concedam licenças para porte de armas sob certos requisitos.

"Lembrem-se de que Colón lhes deu o voto, prometeram revogar o decreto", dizia uma faixa exibida pelos manifestantes.

O líder Wilmer Maradiaga explicou à imprensa que buscam que "o governo preste atenção ao problema do porte de armas", pois um empresário "que tenha que se deslocar com 150.000 lempiras [cerca de R$ 33 mil para pagar salários] e vai [armado apenas] com as unhas se expõe a ser assaltado".

No entanto, o líder camponês Vitalino Álvarez advertiu que "se revogarem o decreto, haverá mais mortes" em Colón.

O ambientalista Juan López foi assassinado neste departamento em 14 de setembro, crime que provocou condenações do Papa Francisco e da ONU.