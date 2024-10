Milton vira furacão de categoria máxima e ameaça México e Flórida

Antes de chegar à Flórida, Milton deverá atingir partes da Península de Yucatán, no México, provocando ventos fortes e um aumento do nível da água de até 1,5 metro com "ondas grandes e destrutivas", segundo a agência.

O estado de Yucatán suspendeu até a terça-feira as atividades não essenciais. Trabalhadores protegeram portas e janelas com tábuas, enquanto pescadores levaram os barcos para a terra.

"Mesmo que a previsão do Serviço Meteorológico Nacional indique que o furacão Milton não atingirá o território nacional, esperam-se chuvas e ventos torrenciais, especialmente em Campeche e Yucatán", afirmou a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na rede social X.

Há apenas 10 dias, o furacão Helene causou pelo menos 230 mortes no sul dos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, as autoridades da Flórida ordenaram novas evacuações na mesma região, que ainda se recupera daquele desastre.

"Quem tiver meios para fazê-lo (...) deve pegar a estrada hoje", apelaram as autoridades da Flórida em uma coletiva de imprensa dirigida especificamente às populações da região metropolitana de Tampa (com cerca de 3 milhões de habitantes), no Golfo do México.