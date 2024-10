Alemanha vence em sua visita à Bósnia (2-1) na Liga das Nações

O próprio Undav balançou a rede pela terceira vez no segundo tempo, mas o gol foi anulado devido ao impedimento de Tim Kleindienst.

E o que parecia ser um jogo tranquilo se tornou complicado para a 'Mannschaft' com o gol do veterano atacante local Edin Džeko (70'), de 38 anos.

Na reta final do jogo, a Bósnia procurou o empate com mais garra do que inteligência, mas, no final, os jogadores comandados pelo técnico Julian Nagelsmann conseguiram levar para casa três pontos que os deixam na liderança do grupo A3. A Alemanha tem agora 7, dois a mais que a Holanda, que empatou em sua visita à Hungria. (1-1).

A tetracampeã mundial vai receber a Holanda na próxima segunda-feira. E terá desfalques importantes como os de Marc-André Ter Stegen e Jamal Musiala, ambos lesionados. Se vencer em Munique, a Alemanha garantirá a classificação para as quartas de final da competição.

iga/mcd/aam/rpr

