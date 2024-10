Djokovic vence Mensik e vai enfrentar Fritz nas semifinais do ATP 1000 de Xangai

"Já jogamos muitas vezes e nunca consegui vencê-lo. Estou esperando o meu momento chegar, talvez consiga a primeira vitória", disse Fritz, confiante.

O jovem Mensik, grande surpresa do torneio depois de ter eliminado Grigor Dimitrov (10º) e Andrey Rublev (6º), conseguiu vencer a lenda sérvia no tie-break do primeiro set, com a serenidade necessária para marcar sete dos últimos oito pontos.

Mas 'Djoko' se impôs no restante da partida e venceu os dois seguintes com autoridade.

No terceiro set Djokovic conseguiu ficar em vantagem apesar de sentir um desconforto no joelho direito que o obrigou a solicitar o atendimento médico.

- Fritz vence Goffin -

"No geral foi uma grande batalha, ele tirou o melhor de mim para vencer. Ele tem apenas 19 anos e está jogando em alto nível, lidando muito bem com situações de alta pressão para alguém que não tem muita experiência. Ele tem um futuro muito brilhante", disse o sérvio que conquistou 24 torneios de Grand Slam na carreira.