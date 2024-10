EUA amplia sanções contra indústria petrolífera do Irã por ataques a Israel

Os proprietários dos navios, com sede principalmente em Panamá, Malásia e Ilhas Marshall, também estão na mira de Washington.

A medida "foi coordenada com aliados e parceiros, dos quais vários anunciarão nos próximos dias suas próprias medidas para responsabilizar o Irã por seus ataques", disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concordou em 2 de outubro com seus pares do G7 em impor novas sanções contra o Irã.

De acordo com o Departamento do Tesouro, o objetivo das medidas é aumentar a pressão financeira sobre Teerã e "limitar a capacidade do regime de obter os recursos necessários para desestabilizar a região e atacar os parceiros dos Estados Unidos".

"As sanções de hoje visam os esforços do Irã para destinar os recursos gerados por sua indústria energética ao financiamento de atividades mortais e perturbadoras, com sérias consequências para a região e o mundo", declarou a Secretária do Tesouro, Janet Yellen, citada no comunicado.

As sanções implicam o congelamento dos ativos que as empresas sancionadas possuem direta ou indiretamente nos Estados Unidos e proíbem as companhias com sede nos Estados Unidos ou os cidadãos americanos de negociarem com elas, sob pena de também serem sancionados.