Colômbia reforça segurança da COP16 diante de ameaças da guerrilha

No fim de semana, o exército avançou com veículos blindados sobre um reduto do Estado-Maior Conjunto, a maior dissidência das Farc, localizado a cerca de 130 km de Cali, no departamento de Cauca, sudoeste do país.

Em meio a intensos combates que deixaram pelo menos 20 feridos, os guerrilheiros pediram às delegações internacionais que não comparecessem à cúpula das Nações Unidas sobre biodiversidade.

"Com a recente operação Perseo no Cânion de Micay, avalia-se a possibilidade de represálias por parte dos grupos armados organizados", disse a vice-ministra em entrevista ao jornal El Tiempo.

"Para enfrentar essa situação, a presença da força pública foi reforçada", acrescentou.

Após meses de ataques contra as forças de segurança, os dissidentes das Farc que operam no sudoeste do país haviam declarado uma trégua para facilitar a realização da cúpula, que contará com a participação de cerca de 18 mil representantes de 200 países, segundo a polícia.

No entanto, a operação militar com veículos blindados no Cânion de Micay desencadeou uma nova onda de violência.