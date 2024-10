Nunes cobra do governo Lula rompimento com a Enel e chama ministro de fraco

Governo federal precisaria de instrução da Aneel para intervir na Enel, afirma especialista. A reportagem ouviu de um especialista técnico no setor que a lei 12.767, de 2012, prevalece, e o ministério precisaria da instrução da Aneel para embasar o decreto do Presidente da República. A Aneel é uma autarquia (portanto, possue capacidade de autoadministração) em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada para regular o setor elétrico brasileiro.

Prefeito chamou o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, de "fraco" por não atender pedido de ruptura com Enel. "Infelizmente, ele [Alexandre Silveira] é um ministro muito fraco, que, em vez de tomar suas ações e atitudes, estava na sexta-feira lá na Europa sentando com a Enel e discutindo renovação. É de uma irresponsabilidade enorme", afirmou Nunes. Na última sexta (11), Silveira participou em Roma de um evento do grupo Esfera com o diretor da Enel, Alberto de Paoli. No painel, o ministro citou a possibilidade de renovação dos contratos da Enel no Brasil. A empresa tem concessões em São Paulo, no Rio e no Ceará.

O que diz o ministro de Lula

Ministro disse que Nunes propaga fake news sobre apagão em SP. Ele acusou o prefeito de São Paulo de mentir por ter dito que o ministro estaria tratando do contrato com a Enel. Silveira destacou que, na verdade, o contrato vai até 2028. A fala do ministro ocorreu em coletiva de imprensa nesta manhã, no mesmo momento em que Nunes falava com jornalistas.

Silveira afirmou que faltou planejamento da Enel, e que medidas usadas pela concessionária "beiraram a burrice". "Por mais que você, da sua central, tenha de religar a rede, você não vai conseguir, porque é um problema físico. Você tem que ter gente para podar árvores. E usei um termo bastante contundente de que faltou planejamento [para a Enel] e beirou a burrice", afirmou.

"O prefeito de São Paulo aprendeu rápido com seu adversário Pablo Marçal. A Enel vence seu contrato em 2028", declarou Silveira. "Nós não trabalhamos com narrativa, trabalhamos com fatos. Mais de 50% dos eventos foram causados por árvores caindo. Nós estamos levando esse ponto para uma discussão no governo federal. Municípios que não cumprem com sua responsabilidade têm que dar pelo menos a liberdade ao setor de distribuição de cuida."