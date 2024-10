Paraguai vence Venezuela (2-1) e volta à zona de classificação direta nas Eliminatórias

O Paraguai venceu a Venezuela por 2 a 1 nesta terça-feira (15), em Assunção, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas e voltou à zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante Antonio Sanabria, que entrou no segundo tempo no lugar de Isidro Pitta, marcou os gols da 'Albirroja', ambos no segundo tempo.

Aos 59 minutos ele se esticou todo para mandar para o fundo da rede um cruzamento do lateral Junior Alonso.