Ativistas lutam contra remoção de gatos de rua em Porto Rico

Um bairro do centro histórico de San Juan, a capital de Porto Rico, é cenário de uma batalha legal pela retirada de alguns de seus habitantes mais emblemáticos: uma colônia de 150 gatos de rua cuja presença remonta, no mínimo, a meados do século passado.

Esses animais perambulam todos os dias pela zona do Morro, uma fortificação militar construída no século XVI, na época colonial espanhola. Para alguns, são uma atração turística e um símbolo do local; mas para outros, como o Serviço Americano de Parques Naturais (SPN), chegou a hora de expulsá-los.

Há dois anos, essa autoridade federal, que gere El Morro e seus arredores, apresentou um plano para retirar os felinos, alegando que eram "um possível vetor de doenças".