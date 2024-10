Tribunal de Paris reabre investigação contra o PSG por racismo no recrutamento de jogadores

No final de 2018, um grupo de veículos de comunicação franceses revelou que, entre 2013 e 2018, a unidade de recrutamento do clube parisiense havia mencionado critérios étnicos em suas fichas de avaliação de jovens jogadores, classificando-os como "franceses", "norte-africanos", "indianos ocidentais" e "africanos".

O PSG inicialmente se defendeu reconhecendo a existência de "formulários com conteúdo ilegal", atribuindo a culpa a uma "iniciativa pessoal do gerente" da unidade de recrutamento do centro de treinamento, dedicada a territórios fora da região de Paris. Na época, a unidade era dirigida por Marc Westerloppe, que saiu no início de 2018 para se juntar a outro clube.

No entanto, o jornal L'Equipe logo apresentou um documento mostrando que os critérios étnicos também apareciam nos formulários de recrutamento para a região de Paris.

De acordo com a denúncia, "os recrutadores preenchiam um arquivo de acordo com a cor da pele do indivíduo", indicando francês para brancos, africano para negros, indiano ocidental para negros de departamentos estrangeiros ou até mesmo creme (sic) para atletas do norte da África".

"Também foram usadas siglas, como BK (negro), BC (branco), BR (creme) e AS (asiático)", de acordo com o documento, que foi então enviado ao departamento de recrutamento do clube no estádio Parque dos Príncipes, no sudoeste de Paris.

A investigação interna iniciada pelo PSG concluiu que não houve "caso comprovado de discriminação", apesar da existência de um banco de dados racial. O clube anunciou "medidas destinadas a reforçar as práticas éticas" dentro do clube.