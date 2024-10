Número 2 do Sendero Luminoso é capturado em Lima, segundo polícia peruana

Iván Quispe, de aproximadamente 50 anos, foi detido em Lima com documentos falsos durante um controle policial aleatório perto de uma estação do metrô da capital peruana.

Os remanescentes da guerrilha do Sendero Luminoso operam no sul andino do país, no maior vale cocaleiro do Peru conhecido como VRAEM, uma das principais rotas do tráfico de drogas.

VRAEM é o acrônimo de Vale dos rios Apurímac, Ene e Mantaro, região que é cenário de enfrentamentos entre as forças do Estado com colunas do Sendero há mais de duas décadas.

Segundo o ministro, Iván Quispe "é um delinquente terrorista que tem antecedentes e mandados em aberto desde 2013".

As autoridades peruanas consideram que essas colunas do Sendero Luminoso fazem a segurança do narcotráfico. O Peru é um dos maiores produtores mundiais de coca e cocaína.

Iván Quispe é o irmão mais novo de Víctor Quispe Palomino, conhecido como "Camarada José", chefe dos cerca de 350 integrantes do que restou da guerrilha, segundo as autoridades.