Uruguai de Marcelo Bielsa vive um lento retrocesso

O que aconteceu com a equipe comandada pelo técnico argentino, 'El Loco' com fama de estrategista que havia injetado uma nova energia após uma participação medíocre na Copa do Catar-2022 sob o comando do técnico Diego Alonso? Onde está o time que derrotou o Brasil por 2 a 0 em Montevidéu, há um ano, e obteve uma vitória retumbante por 2 a 0 fora de casa contra a campeã mundial Argentina, em novembro?

Com 16 pontos, o Uruguai segue em terceiro lugar na tabela do torneio classificatório para Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, ainda na zona das seis vagas que dão acesso direto ao torneio, mas com concorrentes cada vez mais próximos enquanto a liderança, que chegou a assumir no fim de 2023, mais distante.

Não é segredo que a 'Celeste' vive momentos difíceis desde a recente Copa América dos Estados Unidos, à qual chegou como uma das seleções favoritas e saiu com um amargo terceiro lugar.

Nesse torneio, incidentes logo após a semifinal contra a Colômbia geraram suspensões de jogadores importantes: o atacante Darwin Núñez, o meio-campista Rodrigo Bentancur e os zagueiros Mathías Olivera, Ronald Araújo e Josema Giménez.

Somam-se a isso os desfalques por lesão dos laterais Matías Viña e Joaquín Piquerez e dos meias Giorgian De Arrascaeta e Nicolás de la Cruz.

- "Muitas coisas para trabalhar" -

Além disso, um furacão abalou a 'Celeste' quando o maior artilheiro de sua história, Luis Suárez, deu declarações explosivas quase um mês depois de se aposentar da seleção, aos 37 anos.