Por que rãs com veneno que paralisa viraram 'solução' para o tráfico na Colômbia

"Quando as exportamos, temos em mente que elas vão para um lugar melhor", afirma a diretora operacional do centro, Alejandra Curubo.

No caso de fuga, rãs como estas "não poderiam se adaptar fora das condições controladas do terrário e nem do interior de uma casa", ao contrário de outros animais, explica Curubo. Por exemplo, a rã-touro, uma das 100 espécies invasoras mais agressivas, ou o indesejado mangusto no Havaí.

Algumas rãs já viajaram mais de 5 mil quilômetros da Colômbia até o terrário de Michael Heinrichs, no Colorado, nos Estados Unidos. Ele tem uma "pequena" coleção de 40 espécimes em um local que define como seu "lugar zen" e isolado, pois o coaxar "deixaria sua esposa louca".

"Posso passar tranquilamente uma hora observando as rãs, é um local calmo e muito tranquilizante", conta por telefone o homem de 65 anos, que já pagou até mil dólares por uma rã (valor em 5.690 reais na cotação atual).

Os anfíbios saem do reservatório colombiano com uma "impressão digital" para distingui-los dos traficados, enviada às autoridades e aos compradores para evitar a "troca de rãs" ou fraude, diz Lozano, especialista em gerenciamento de espécies ameaçadas de extinção.

Em seu catálogo, os preços variam devido à regulamentação do mercado internacional. O "Phyllobates terribilis", conhecido como sapo dourado, por exemplo, passou de US$ 150 (valor em R$ 853 na cotação atual) para cerca de US$ 40 atualmente (valor em R$ 227 na cotação atual).