EUA farão mais uma tentativa de neutralizar conflitos no Oriente Médio em nova viagem de Blinken

Ele disse que "não é suficiente" que ambos os lados se comprometam com a resolução 1701 da ONU, que encerrou a última rodada de conflitos entre Israel e o grupo militante libanês Hezbollah em 2006 e que exige que o sul do Líbano esteja livre de quaisquer tropas ou armas que não sejam do Estado libanês.

Hochstein disse que nem o Hezbollah e nem Israel implementaram adequadamente a resolução e que, embora ela seja a base para o fim das hostilidades atuais, os EUA estão tentando determinar o que mais precisa ser feito para garantir que ela seja implementada de forma "justa, precisa e transparente".

"Estamos trabalhando com o governo do Líbano, o Estado do Líbano e o governo de Israel para chegar a uma fórmula que ponha fim a esse conflito de uma vez por todas", disse.

Israel lançou uma campanha terrestre no mês passado, após um ano de confrontos na fronteira provocados por disparos de foguetes do Hezbollah contra Israel em apoio ao Hamas em Gaza.