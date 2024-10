Estrelas pornô pedem aos homens que votem contra Donald Trump

"É sempre a coisa mais fácil de atacar porque representa a incerteza e o medo das pessoas em relação às mudanças morais na sexualidade e na fluidez de gênero", diz ele.

- Fora da lei -

Embora Trump negue ligações com o Projeto 2025, uma investigação do The New York Times nesta semana mostrou que "bem mais da metade" dos autores do documento faziam parte da administração, campanha ou equipe de transição do ex-presidente.

Randall observa a ironia da questão: Trump, condenado por fraude após pagar propinas para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels, está envolvido no projeto, embora suspeite que ele "não se importa se" o setor é proibido ou não.

"Mas são as pessoas que o cercam, como J.D. Vance (seu companheiro de chapa para a vice-presidência), os conservadores de extrema direita, que querem proibir a pornografia", disse ele.

J.D. Vance escreveu o prefácio do próximo livro de Kevin D. Roberts, autor da seção do Projeto 2025 que propõe a proibição da pornografia.