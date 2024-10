Liverpool arranca empate com Arsenal, mas perde liderança do Inglês

"Criamos muitas chances e jogamos um bom futebol, principalmente no primeiro tempo. No geral, não tenho muitas críticas à minha equipe, além de não fazer os gols", declarou o técnico do United, Erik ten Hag

O time de Manchester, que venceu o Brentfort na rodada passada, só conseguiu quatro vitórias em 14 jogos disputados na temporada entre todas as competições.

Em jogo simultâneo, o Chelsea venceu o Newcastle por 2 a 1 em Stamford Bridge.

Esta quinta vitória no campeonato permite aos 'Blues' subir para a quinta posição com 17 pontos, à beira do Top 4.

O gol da vitória do Chelsea foi marcado pelo meia Cole Palmer, estrela do time com sete gols e cinco assistências na Premier League.

-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Inglês e classificação: