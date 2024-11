Pesquisa diz que 84% já viveu evento extremo no país por mudança climática

O relatório da pesquisa aponta que cinco constatações foram importantes e são destacadas. O documento cita que a maioria dos entrevistados acredita que:

Ter experimentado condições meteorológicas anormais, que consideram como prova das mudanças climáticas;

Que as condições meteorológicas extremas são causadas pelas mudanças climáticas;

Que as empresas de combustíveis fósseis podem ser responsabilizadas por isso;

Que as mudanças climáticas prejudicarão a economia;

Que serão pessoalmente afetadas pelas mudanças climáticas.

Cidade de Brasileia (AC) 75% alagada por conta da cheia do rio Acre em março Imagem: Marcos Vicentti/Secom Acre

Detalhamento

Os resultados da pesquisa também trazem a estratificação dos públicos. Um dos pontos que chama a atenção é que, entre eles, na resposta quando questionado se acredita que "eventos extremos são causados por mudanças climáticas provocadas pelo homem", as pessoas com formação no nível superior tiveram o menor percentual, e o eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o maior.

Veja a estratificação: