Lewandowski: PF atuará com celeridade para elucidar motivação das explosões

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que as explosões ocorridas na noite desta quarta-feira, em Brasília, serão apuradas com rapidez pela Polícia Federal, para garantir o funcionamento do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

"A Polícia Federal está trabalhando com rigor para elucidar, com celeridade, a motivação das explosões na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, e nos arredores do Congresso Nacional", disse o ministro, em nota.

Segundo Lewandowski, as forças federais de segurança pública "acompanham atentamente os acontecimentos ocorridos na capital do país, na noite desta quarta-feira (13), e estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos Poderes constituídos".