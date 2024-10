Biden vota antecipadamente nas eleições presidenciais dos EUA

Nesta semana, ambos se concentrarão nos sete estados que provavelmente decidirão o resultado: Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada.

Kamala e seu companheiro de chapa, Tim Walz, visitarão todos eles.

A vice-presidente começa nesta segunda-feira no Michigan, no norte, onde se concentrará no voto dos trabalhadores e de uma parte da comunidade muçulmana e árabe que se opõe ao apoio dos Estados Unidos às guerras de Israel em Gaza e no Líbano.

Trump viajará à Geórgia para se reunir com pastores e líderes religiosos e realizar um comício em Atlanta, capital deste estado do sul. O republicano contou com o apoio dos cristãos evangélicos em suas campanhas anteriores.

Porém, sua viagem para a Geórgia é precedida por uma polêmica.

Sua equipe de campanha teve que se distanciar dos comentários feitos no domingo por um comediante convidado para um comício no Madison Square Garden, em Nova York.