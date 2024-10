Prefeito de Camaçari (BA) não foi preso por compra de votos

Por que é falso

O prefeito não foi preso. Ao UOL Confere, a Polícia Militar afirma que policiais foram acionados para verificar uma denúncia de prática de boca de urna, e que um homem foi flagrado e conduzido à delegacia. O prefeito, então, teria decidido acompanhar o suspeito.

No Instagram, Araújo disse que foi acionado por populares. Segundo ele, "um eleitor de azul estava sendo acusado de compra de votos". Na cidade, a cor estava relacionada à campanha do candidato do União Brasil, Flávio Matos, para quem o prefeito fez campanha. Araújo disse que o homem, que não teve a identidade revelada, "não tinha nenhum adesivo, não tinha dinheiro na mão", e afirmou que "o povo" pediu o seu apoio (aqui).

Sem registro de prisões. Em resposta ao UOL Confere, a Polícia Civil da Bahia disse que não foi localizada ocorrência sobre prisões por compra de votos ou boca de urna em Camaçari.

UOL Confere entrou em contato com o TRE-BA. Mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. Caso o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia se manifeste, este texto será atualizado.

Candidato do PT venceu a eleição. Com 50,92% dos votos, Luiz Caetano (PT) venceu a disputa contra Flávio Matos (União) no município de Camaçari (confira aqui).