Centro-esquerda cresce pouco e segundo turno deve ser disputado no Uruguai

Delgado faz parte do Partido Nacional. Ele é pupilo do atual presidente, Lacalle Pou. Ele é secretário da presidência no governo e também tem um nome de expressão dentro do partido, com histórico no Senado uruguaio.

Veterinário de formação, o candidato prega a continuidade do trabalho feito pelo atual governo do país. Entre as propostas da campanha dele estão o fornecimento de refeições escolares em todos os dias do ano e fornecimento de cinco dias anuais de licença trabalhista para pais de crianças com menos de três anos.

Segundo turno mostra um Uruguai fora dos extremos

Ideia "antissistema" que assola o resto da América Latina ainda não é popular no país, diz especialista. "No Uruguai, as instituições geram legitimidade e confiança na Democracia. Temos indicadores de que cada vez menos gente se sente identificada com os partidos, mas não representa uma ameaça ao sistema", afirmou à RFI a cientista política Micaela Gorritti, da Universidade da República.

Um dos candidatos mais extremistas da corrida, Gustavo Salle, teve 3% dos votos. Ao longo da campanha no primeiro turno, ele falou contra vacinas, corrupção e "identidade de gênero". Ele também alegou que quer "proteger o meio ambiente". Após perder, ele incentivou seus seguidores a anular o voto.

Apesar de diferenças, candidatos têm proximidade na forma de lidar com áreas como segurança, educação e macroeconomia. Orsi tem enfoque social e fala em um Estado mais presente, sem perder de vista o pragmatismo econômico e a visão de mercado. Delgado, por sua vez, tem um enfoque de mercado, mas não deixa de questionar o papel do Estado em temas como saúde, educação e segurança.