Botafogo perto de disputar sua 1ª final de Libertadores

Cerca de 1000 alvinegros eram esperados para a partida.

Em comunicado enviado na segunda-feira ao presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, a pasta informou que o jogo de volta "será disputado unicamente com público da parte local, ou seja, torcedores do Peñarol".

"Esta decisão corresponde à análise da Polícia Nacional, após os incidentes violentos ocorridos no Rio de Janeiro antes da ida da semifinal, os quais são de conhecimento público", acrescenta a nota assinada pelo ministro do Interior, Nicolás Martinelli.

"Os acontecimentos no Rio de Janeiro desencadearam uma série de ocorrências que aumentam o clima hostil, que não fazem mais do que colocar em evidência o alto risco que representa a disputa [do jogo de volta] com ambas as partes. Solicita-se que as medidas cabíveis sejam tomadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em relação ao que foi pedido por esta Secretaria de Estado", conclui a nota.

O jogo será disputado no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, às 21h30 (horário de Brasília), com arbitragem do chileno Piero Maza, auxiliado por seus compatriotas Claudio Urrutia e Miguel Rocha.

- Escalações prováveis: