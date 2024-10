Josias: Valdemar deve querer se reaproximar de Lula da forma mais esquisita

Deve ser um desejo incontido do Valdemar Costa Neto [presidente do PL] de voltar às boas com Lula. Valdemar já foi parceiro dele em aventuras políticas no passado. O vice do Lula nos seus primeiros mandatos foi José Alencar, que foi filiado ao PL e saiu em 2005, quando se descobriu que o partido havia se lambuzado naquele escândalo do mensalão. O próprio Valdemar foi condenado e passou uma temporada em cana.

Ele deve estar querendo se reaproximar do Lula da forma mais esquisita. É preciso explicar que não é o TSE quem faz esse registro. Há um sistema e o Tribunal fornece uma senha aos partidos, que recebem os pedidos de filiação e eles próprios colocam os dados. Aqui, foi o PL quem fez essa filiação [do Lula].

É incômoda essa impressão de que qualquer um pode fazer qualquer coisa nesse sistema. A despeito de não ter responsabilidade primária nisso, o TSE precisa ter um sistema qualquer para checagem. O Tribunal precisa tomar providências para evitar que episódios como esse se repitam. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o caso revela a fragilidade do sistema disponibilizado pelo TSE aos partidos para registrar suas filiações. Apesar da gravidade, o episódio tende a terminar sem punições à altura, avaliou o colunista.

A boa notícia é que a PF constatou que essa filiação fraudulenta do Lula aos quadros do PL não envolveu uma invasão ao sistema do TSE. A má é que a fraude foi consumada mesmo assim. Sem saber, Lula coabitou a mesma legenda do Bolsonaro por seis meses. A péssima é que a consequência deve ser provavelmente a impunidade.