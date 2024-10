O Exército israelense anunciou, na noite desta quinta-feira (31), que havia interceptado dois drones que se aproximavam de Israel procedentes do leste do país.

"Dois drones se aproximavam do território israelense vindos do leste foram interceptados (...) antes de entrar no território", indicou o Exército em comunicado.

Nas últimas semanas, grupos pró-Irã no Iraque reivindicaram vários ataques com drones contra Israel.