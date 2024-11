Colômbia luta para destravar acordo ambiental nas últimas horas da COP16

Na reta final e após 12 dias de impasse, a presidência colombiana apresentou textos alternativos sobre os três pontos mais tensos: quais serão as regras para monitorar a aplicação deste roteiro, como serão mobilizados os bilhões necessários para colocá-lo em prática e a distribuição dos benefícios que as empresas, principalmente farmacêuticas e cosméticas, obtêm graças ao DSI, um banco de dados genéticos de plantas e animais, muitos deles nativos de países em desenvolvimento.

As negociações foram retomadas na manhã desta sexta-feira com base nesses documentos, com a esperança de conseguir sua adoção na sessão plenária durante a tarde. Muitos participantes da cúpula em Cali preveem, no entanto, que os debates se prolonguem até sábado.

- Novo fundo -

A presidente da cúpula, Susana Muhamad, propõe iniciar um processo de negociações com o objetivo de criar um novo fundo na COP17 de 2026, na Armênia, para que os países pobres recebam ajuda dos ricos.

Os Estados em desenvolvimento pedem a criação de um mecanismo de financiamento que seja mais favorável a seus interesses do que os atuais multilaterais, como o Fundo para o Meio Ambiente Global (FMAM), considerado de difícil acesso e com governança desfavorável.

Por outro lado, os países ricos, em particular a União Europeia (na ausência dos Estados Unidos, que não é signatário da convenção), consideram contraproducente a multiplicação de fundos, pois fragmentam a ajuda sem aportar dinheiro novo, que, em sua opinião, deveria ser encontrado no setor privado e em países emergentes.