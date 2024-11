Kamala ou Trump, como sua política migratória impactará a América Latina

Um sonho que Donald Trump prometeu destruir. Ganhou as eleições de 2016 com o foco na imigração e espera fazê-lo de novo na próxima semana.

Os Estados Unidos se tornaram a "lixeira do mundo", repete.

- Maior deportação da história -

O republicano prometeu fechar fronteiras, acabar com o Status de Proteção Temporária (TPS) que nos dois últimos anos beneficiaram milhares de venezuelanos, haitianos, nicaraguenses e cubanos, acabar com a cidadania por nascimento e empreender o "maior esforço de deportação na história dos Estados Unidos" com ajuda do Exército americano, da Guarda Nacional ou de uma nova força de deportação.

"Não está claro na escala que se produziria, mas, até mesmo, se é a metade ou um terço do prometido, teria repercussões dramáticas nas economias da América Latina e nas relações dos Estados Unidos na região", disse Benjamin Gedan, diretor do programa para América Latina do Wilson Center, com sede em Washington.

"A região não está bem posicionada para resistir a esse tipo de choque econômico", acrescenta.