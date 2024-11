Mais 'eficaz e econômico', Israel planeja usar lasers para derrubar mísseis

O sistema é terrestre e intercepta foguetes, bombas de morteiro, drones e mísseis de cruzeiro. Segundo a empresa de tecnologia Rafael, ele tem capacidade de neutralizar de forma ''rápida e eficaz uma ampla gama de ameaças aéreas de uma faixa de centenas de metros a vários quilômetros''.

O laser pode atingir o inimigo em um milionésimo de segundo. A arma tem potência de 100 quilowatts, o que reflete na força do feixe de luz. Da terra, o equipamento emite a faixa de laser, que aquece o projétil alvo no ar em áreas vulneráveis, incluindo seu motor, até que ele entre em colapso. Em antimísseis tradicionais, a ameaça iminente é identificada por um radar e um míssil interceptador é disparado para destruir o alvo no ar.

Nebulosidade, chuva ou fumaça podem atrapalhar funcionamento. Laser pode ser afetado e falhar em condições climáticas adversas, segundo o Instituto Nacional de Estudos de Segurança de Israel.

É importante ressaltar que o sistema laser projetado para proteção contra ameaças aéreas é uma camada adicional de proteção na defesa das Forças de Defesa de Israel e não garante proteção completa

Instituto Nacional de Estudos de Segurança israelense

Mais barato e complementar ao Domo de Ferro