Rúben Amorim é o novo treinador do Manchester United

Até sua chegada, o holandês Ruud van Nistelrooy, ex-auxiliar técnico de Ten Hag, continuará como treinador interino.

O ex-astro do Manchester United venceu o seu primeiro jogo na Copa da Liga Inglesa contra o Leicester (5 a 2), na quarta-feira, e ainda estará no banco do United no domingo (3), contra o Chelsea.

Os 'Red Devils' estão em 14º lugar no Campeonato Inglês, com apenas três vitórias em nove jogos desde o início da temporada.

Descrito pelo Manchester United como "um dos jovens treinadores mais empolgantes e bem cotados do futebol europeu", o nome de Amorim rapidamente se destacou como favorito para suceder Ten Hag, demitido na segunda-feira, após mais uma derrota para o West Ham por 2 a 1 na Premier League.

