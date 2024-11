Deslocados do sul do Líbano descobrem por mensagem que suas casas foram destruídas por Israel

A casa foi dinamitada no final de outubro, confirma o maestro da Filarmônica do Líbano. Agora, ele quer descobrir se o mausoléu ainda está inteiro. É como se meus pais "morressem pela segunda vez", diz.

A casa abrigava uma biblioteca com mais de 2.000 livros e cerca de 20 obras de arte originais, incluindo pinturas de seu pai.

"Crime de guerra"

A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Líbano disse que "a atual campanha de destruição do Exército israelense no sul do Líbano é um crime de guerra".

Entre outubro de 2023 e outubro de 2024, "locais em pelo menos oito cidades libanesas foram destruídos de forma gratuita e sistemática", afirmou a comissão, baseada em imagens de satélite e vídeos compartilhados nas redes sociais por soldados israelenses.

Em seu site, a ONG libanesa Legal Agenda analisa o caso de Mhaibib.