Músico e produtor americano Quincy Jones morre aos 91 anos

A estrela compôs seus próprios sucessos e fez arranjos para dezenas de estrelas do setor, mas ficou mais conhecido por seu trabalho com Michael Jackson, com quem produziu "Thriller", "Off the Wall" e "Bad".

"Quincy fez de tudo. Ele conseguiu traduzir sua genialidade para qualquer tipo de som", disse o pianista de jazz Herbie Hancock à PBS em 2001.

Da música ao cinema, do ativismo ao teatro, personalidades do entretenimento prestaram homenagem ao vasto legado de Jones após a notícia de sua morte.

"A música não seria música sem você", disse o pioneiro do hip hop LL Cool J, enquanto o dramaturgo e ator Jeremy O. Harris tuitou que as "contribuições de Jones para a cultura americana eram ilimitadas".

"Quincy, meu querido Quincy, você também se juntou às estrelas e esta manhã meu coração está pesado", postou a cantora e atriz francesa Line Renaud.

"Com você, a vida era um balanço, você era jazz, você era alegria e ritmo, você era um gênio!", acrescentou.