Reciclagem é fator decisivo para evitar escassez de metais raros

A Agência Internacional de Energia (AIE) advertiu em maio sobre o risco de tensões no fornecimento e, além disso, uma possível escassez de cobre ou lítio, indispensáveis para a implantação de tecnologias de baixo carbono, como carros elétricos ou energia eólica.

O preço do lítio, do níquel e do carbono baixaram em 2023, no entanto, este declínio poderia reduzir os investimentos em mineração necessários para manter o fornecimento.

Durante a conferência anual da ONU sobre o clima (COP29), que começará na segunda-feira (11) no Azerbaijão, o Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) planejou nada menos que seis comunicações diferentes sobre a unidade de mineração.

No entanto, "a indústria de mineração enfrenta, hoje, um grande problema de financiamento", destaca à AFP Moez Ajmi, especialista em energia da Europa na consultora EY.

As necessidades são gigantescas. Em uma mina tradicional da República Democrática do Congo são produzidas, em média, apenas 3 gramas de cobre por tonelada de terra escavada e 0,5 grama por tonelada no Chile, diz Christian Mion, diretor de mineração da EY.

- Um pico "em meados da década de 2030"-

Todos os Estados incentivam a mineração e os Estados Unidos, com sua recente lei "anti-inflação" (IRA), buscam garantir o fornecimento de metais essenciais.