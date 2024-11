Conselho de transição decide destituir premier no Haiti (AFP)

O Conselho Presidencial de transição do Haiti decidiu destituir o primeiro-ministro, Garry Conille, com o qual mantinha uma disputa pelo controle do governo, segundo publicação do diário oficial com data de 11 de novembro, à qual a AFP teve acesso neste domingo (10).

O órgão presidencial de nove membros, formado em abril para conduzir o país após a demissão do premier impopular Ariel Henry, havia nomeado Conille no começo de junho. Segundo o documento consultado pela AFP, o conselho escolheu o empresário Alix Didier Fils-Aimé como novo primeiro-ministro.

A decisão de destituir Conille ocorre após semanas de conflito entre o premier e o conselho de transição, que queria mudar os titulares das pastas de Justiça, Finanças, Defesa e Saúde, uma decisão a que Conille se opunha, segundo o Miami Herald.