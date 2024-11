Irã constrói túnel 'defensivo' em Teerã

O Irã iniciou a construção de um túnel "defensivo" integrado na rede de metrô de Teerã para "enfrentar situações de emergência", informaram os veículos oficiais de imprensa nesta terça-feira (12).

"Pela primeira vez no país, está sendo construído um túnel com características defensivas em Teerã", disse Jafar Tashakori, chefe da comissão de transportes do Conselho Municipal, citado pela agência oficial de notícias Irna.

"Segue o percurso entre as estações de metrô 'Defensores da Saúde' e 'Hospital Imam Khomeini' e permite o acesso direto a este centro médico através do túnel", acrescentou.