Milei diz que EUA está 'copiando o modelo' da Argentina antes de viajar à Flórida

"De fato, Musk mantém conversas com Federico Sturzenegger para ver como desregular a economia americana", acrescentou, referindo-se a seu ministro encarregado de reduzir a estrutura e os custos do Estado.

O mandatário argentino fez esses comentários dois dias antes de viajar à Flórida para assistir a uma cúpula conservadora em Mar-a-Lago, a residência de Trump na Flórida, onde espera se encontrar com o presidente eleito e com Musk, proprietário da rede social X, confirmou nesta terça uma fonte da Casa Rosada à AFP.

Desde que assumiu o poder há quase um ano, Milei empreendeu um forte ajuste que incluiu a redução dos ministérios pela metade, paralisação de obras públicas, corte de subsídios e a eliminação, até setembro, de mais de 32 mil empregos públicos, segundo o próprio Sturzenegger.

O porta-voz presidencial Manuel Adorni também informou que Trump e Milei mantiveram uma conversa telefônica na qual o líder americano teria dito ao argentino: "Você é meu presidente favorito."

Após saber da vitória de Trump na semana passada, Milei o parabenizou através de mensagens no Instagram e no X. "Você sabe que pode contar com a Argentina para fazer os Estados Unidos grandes novamente", escreveu em um deles.

Milei, que fez da motosserra uma metáfora dos cortes do Estado, não economiza elogios a Trump e Musk, a pessoa mais rica do mundo e que, ao que tudo indica, deverá exercer uma influência significativa no próximo governo americano.