Petróleo se mantém estável diante da perspectiva de equilíbrio entre oferta e demanda

Os preços do petróleo avançaram apenas ligeiramente nesta terça-feira (12), influenciados pela fraca demanda na China, enquanto a oferta poderá ser excedente nos próximos meses.

Os preços do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiram 0,08%, atingindo 71,89 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para dezembro aumentou apenas 0,12%, para 68,12 dólares o barril.