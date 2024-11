Inflação sobe em outubro nos EUA impulsionada pelos preços da habitação

Em outubro, o IPC teve um aumento de 0,2% em relação a setembro, a mesma variação registrada entre agosto e setembro.

Os dados da inflação estão em linha com as expectativas dos analistas, de acordo com informações reunidas pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.

"A inflação em outubro se comportou de maneira bastante semelhante ao esperado", afirmaram os economistas da High Frequency Economics em uma nota aos seus clientes.

O índice que mede os preços do setor de habitação representou "mais da metade do aumento mensal", afirmou o Departamento do Trabalho em seu comunicado.

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, manteve-se em outubro igual ao de setembro, com 0,3% em relação ao mês anterior e 3,3% em termos anuais.

Após uma dura batalha contra o aumento dos preços, "estamos fazendo progressos para as famílias trabalhadoras", disse a conselheira econômica da Casa Branca, Lael Brainard, em uma declaração.