Lula silencia sobre explosões na praça dos Três Poderes

O presidente chegou ao Planalto por volta das 9h20 e saiu por volta das 13h, para almoçar no Alvorada. Receber credenciais é um evento protocolar para que o chefe de Estado reconheça o diplomata como representante oficial de um país.

Às vésperas do G20 no Rio de Janeiro, o governo tenta mostrar normalidade. Lula vai para a cidade no fim da tarde. Ele participa do G20 Social neste final de semana e, no início da semana que vem, recebe líderes mundiais no G20.

Lula já tinha deixado o Planalto no momento dos atos. Ele se reunia com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e com o ministro da Economia, Fernando Haddad, no Alvorada, onde passou o resto da noite.

No Planalto, o governo indica tranquilidade. A entrada dos embaixadores, geralmente realizada pela rampa do palácio, foi feita pela entrada leste, segundo o GSI (Gabinete Institucional de Segurança), por motivos de clima —chuviscava em Brasília.

O Exército segue reforçando a segurança dos palácios presidenciais. A Esplanada dos Ministérios e a praça ficaram interditadas por quase 16 horas. Só foram liberadas por volta das 11h10.

Ministros têm se pronunciado. Nas redes sociais, representantes do governo têm cobrado agilidade nas investigações e ligado o ataque à extrema direita.