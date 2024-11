Explosão em Brasília: relembre crimes atribuídos a 'lobos solitários'

O delegado explica que esses indivíduos diferem de outros criminosos pela ausência de uma rede de apoio ou grupo estruturado, além da forte convicção em ideologias específicas. Segundo ele, muitos apresentam um histórico de marginalização social e estão em busca de algum tipo de reconhecimento.

Esses indivíduos geralmente operam por conta própria, movidos por uma visão pessoal extremista, sem a necessidade de qualquer apoio externo direto André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e especialista em segurança pública

Diversos fatores psicológicos impulsionam esses indivíduos, incluindo transtornos de personalidade e solidão. Embora não exista um perfil único, muitos compartilham características como isolamento social, radicalização ideológica e um sentimento de desilusão. "Essas questões psicológicas são recorrentes entre aqueles que chamamos de lobos solitários. Eles frequentemente buscam um propósito ou significado que justifique suas ações", afirma o delegado.

O Brasil possui poucos registros de casos de "lobos solitários" em comparação com outros países. De acordo com Pereira, a maioria dos incidentes terroristas no Brasil envolve grupos organizados ou tem motivação política. Ele comenta ainda que, embora existam casos isolados, muitos acabam sendo pouco divulgados e podem se misturar com outras formas de criminalidade.

As autoridades brasileiras enfrentam dificuldades específicas na identificação e prevenção de ataques de "lobos solitários". Monitorar comportamentos isolados é um dos principais desafios, especialmente devido à falta de informações claras sobre indivíduos que possam representar riscos. "É difícil prever as ações de alguém que não mantém conexões evidentes com grupos organizados", explica o delegado.

Ele destaca ainda a importância do monitoramento de redes sociais. Segundo Pereira, muitas dessas ideologias podem ser disseminadas nas redes. "A diversidade cultural do Brasil adiciona uma camada extra de complexidade na definição de perfis e na implementação de estratégias preventivas", afirmou.