Argentina retira delegação da COP29 por ordem de seu novo chanceler

O governo lançou então uma auditoria para "identificar os impulsionadores de agendas inimigas da liberdade" na Chancelaria, o que foi descrito pelos seus rivais como uma "expurga" ideológica.

Alinhado politicamente ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e virtualmente próximo do magnata Elon Musk, Milei empreende um forte ajuste fiscal há quase um ano desde sua posse. O corte inclui a redução do Ministério do Meio Ambiente a uma secretaria dependente de outra pasta e a eliminação de um fundo para a proteção das florestas.

A Argentina foi durante décadas uma das principais vozes latino-americanas sobre a mudança climática, mas nesta quinta-feira reinou o secretismo sobre a saída da sua delegação.

"Esta é uma questão bilateral entre a Argentina e a ONU e não vamos comentar sobre ela", disse nesta quinta-feira o negociador-chefe do Azerbaijão na COP29, Yalchyn Rafiev.

No seu discurso na Assembleia da ONU em Nova York, em setembro, Milei denunciou a "agenda ideológica" do organismo e acusou-o de ser governado por "burocratas internacionais".

- Delegação reduzida -

O objetivo da delegação argentina era participar de cursos técnicos "sobre como realizar relatórios e apresentações (...), em cumprimento aos compromissos internacionais que a Argentina assumiu", disse à AFP uma fonte do governo argentino em Buenos Aires.