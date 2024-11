Ex-dirigente da luta contra o crime no Chile é preso acusado de estupro

A suposta agressão sexual teria ocorrido no dia 22 de setembro, após Monsalve sair para jantar e beber com uma funcionária da Subsecretaria do Interior.

"No Chile, ninguém está acima da lei", escreveu o presidente Boric em sua conta na rede social X, poucos minutos após a prisão de Monsalve.

Sua renúncia desencadeou uma crise política devido à maneira como o Executivo lidou com o caso, as decisões tomadas após o conhecimento do caso e o tempo que o presidente demorou para pedir sua saída.

Monsalve, que era membro do Partido Socialista até o mês passado, foi deputado entre 2006 e 2022. Em março de 2022, assumiu o cargo de subsecretário do Interior e Segurança.

Sua saída representou um golpe para a estratégia de combate ao crime, em um momento em que os chilenos identificam a insegurança como sua maior preocupação, segundo pesquisas.

